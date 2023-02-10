同性婚「憲法は認めず」 自民・世耕氏
2023年02月10日17時33分
自民党の世耕弘成参院幹事長は１０日の記者会見で、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」すると定める憲法２４条について、「読む限り、今の憲法は同性婚を認めていない」と述べた。
同性婚「憲法は認めず」 自民・世耕氏
2023年02月10日17時33分
自民党の世耕弘成参院幹事長は１０日の記者会見で、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」すると定める憲法２４条について、「読む限り、今の憲法は同性婚を認めていない」と述べた。
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