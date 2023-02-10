製粉大手の昭和産業は１０日、４月に入社する新卒社員の初任給について大卒や大学院の修士卒は９０００円、高専卒・高卒の場合は８０００円を引き上げると発表した。また、全組合員の基本給についても４月、ベースアップを実施して定期昇給を含め３～４％引き上げる。約１０００人が対象で、特に若手従業員の引き上げ幅を大きくする。