豊田合成、印エアバッグ工場を増強 投資額２２億円
2023年02月10日17時19分
豊田合成は１０日、インドの子会社「豊田合成ミンダインディア」（ラジャスタン州）の本社工場を拡張し、自動車用エアバッグの生産能力を増強すると発表した。工場の建屋を拡張し、現地で需要が伸びている側面衝突対応エアバッグの製造設備を導入する。投資額は約２２億円で、稼働は２０２４年９月の予定。
豊田合成、印エアバッグ工場を増強 投資額２２億円
2023年02月10日17時19分
豊田合成は１０日、インドの子会社「豊田合成ミンダインディア」（ラジャスタン州）の本社工場を拡張し、自動車用エアバッグの生産能力を増強すると発表した。工場の建屋を拡張し、現地で需要が伸びている側面衝突対応エアバッグの製造設備を導入する。投資額は約２２億円で、稼働は２０２４年９月の予定。
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