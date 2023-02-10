東京、新たに１９２２人感染 前週比１０１９人減―新型コロナ
2023年02月10日17時03分
東京都は１０日、新たに１９２２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の金曜日と比べ１０１９人減少した。
新たに確認された死者は１４人。都基準による重症者は前日比８人減の２２人だった。
東京、新たに１９２２人感染 前週比１０１９人減―新型コロナ
2023年02月10日17時03分
東京都は１０日、新たに１９２２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の金曜日と比べ１０１９人減少した。
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