東京都は１０日、新たに１９２２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の金曜日と比べ１０１９人減少した。



【新型コロナウイルス都道府県別感染者数・死者数】

新たに確認された死者は１４人。都基準による重症者は前日比８人減の２２人だった。