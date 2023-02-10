女子回転は大西Ｖ 高校スキー
2023年02月10日15時47分
第７２回全国高校スキー大会は１０日、山形・赤倉温泉スキー場などで行われ、アルペン女子回転で大西美琴（栃木・足利大付）が優勝した。距離の男子１０キロクラシカルは今関新太郎（北海道・おといねっぷ美術工芸）が制した。
女子回転は大西Ｖ 高校スキー
2023年02月10日15時47分
第７２回全国高校スキー大会は１０日、山形・赤倉温泉スキー場などで行われ、アルペン女子回転で大西美琴（栃木・足利大付）が優勝した。距離の男子１０キロクラシカルは今関新太郎（北海道・おといねっぷ美術工芸）が制した。
こんな記事も
スポーツ総合
実戦にらむ松井裕 プロ野球・楽天(02/10 18:10)
佐々木朗、吉田に注目 登録メンバーあれこれ―野球ＷＢＣ(02/10 17:57)
小笠原、開幕戦へアピール ブルペンで２１０球―プロ野球・中日(02/10 17:46)
ヤクルトの吉村、即戦力の手応え プロ野球(02/10 17:46)
菊地、実戦では堂々 プロ野球・ロッテ(02/10 17:16)
勝「シード権取る」 今季から米ツアー参戦―女子ゴルフ(02/10 17:13)
５０歳葛西が初出場へ スキー国体(02/10 17:03)
井手口「少しでも力に」 Ｊ１福岡の練習合流(02/10 16:54)
横浜Ｍと甲府が意気込み １１日、富士フイルム杯―Ｊリーグ(02/10 16:34)
渡辺は１４得点 ＮＢＡ(02/10 16:16)
三浦がＳＰ首位 四大陸フィギュア(02/10 15:50)
女子回転は大西Ｖ 高校スキー(02/10 15:47)
ダルビッシュに信頼の証し ４２歳までの６年契約―米大リーグ・パドレス(02/10 15:37)
小野、トップで決勝へ スノーボードＷ杯(02/10 15:25)
ＮＢＡ試合結果（９日）(02/10 15:24)
ＮＨＬ試合結果（９日）(02/10 15:24)
マホームズ、２度目のＭＶＰ ＮＦＬ(02/10 15:17)
主将の重みとＷＢＣへの高鳴り 岡本和、長いオフに研さん―プロ野球・巨人(02/10 13:30)
ロシア復帰巡りＩＯＣ非難 選手支援団体(02/10 12:48)
野球ＷＢＣ、豪華な顔触れ競演へ 各チームの登録選手発表(02/10 12:32)
ボルダリングの名称「ボルダー」に スポーツクライミング(02/10 12:14)
メッツ千賀「とても興奮」 キャンプ地で自主トレ―米大リーグ(02/10 11:38)
松山、思わぬ出遅れ 米男子ゴルフ(02/10 11:37)
米男子ゴルフ・談話(02/10 11:28)
松山、初日は３オーバー 米男子ゴルフ(02/10 11:27)
侍投手、充実の布陣 各役割に穴なし―ＷＢＣ・世界一奪還へ（３）完(02/10 11:11)
ダルビッシュ、４２歳まで契約延長 パドレスと６年総額１４２億円―米大リーグ(02/10 10:58)
小須田が優勝 パラスノーボード(02/10 10:30)
平野歩は予選敗退 パーク世界選手権―スケートボード(02/10 09:22)
バッハ会長へ改めて書簡 ロシア除外を要求―ウクライナ五輪委(02/10 09:18)