しずおかＦＧ、連結自己資本比率１５．４１％ ２２年１２月末
2023年02月10日15時46分
しずおかフィナンシャルグループ（ＦＧ）は１０日、２０２２年１２月末の連結自己資本比率が１５．４１％だったと発表した。同ＦＧは２２年１０月設立のため、同年９月末との比較はない。
しずおかＦＧ、連結自己資本比率１５．４１％ ２２年１２月末
2023年02月10日15時46分
しずおかフィナンシャルグループ（ＦＧ）は１０日、２０２２年１２月末の連結自己資本比率が１５．４１％だったと発表した。同ＦＧは２２年１０月設立のため、同年９月末との比較はない。
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