ＮＨＬ試合結果（９日）
2023年02月10日15時24分
ライトニング ５―０ アバランチ
フライヤーズ ２―１ オイラーズ
パンサーズ ４―１ シャークス
デビルズ ３―１ クラーケン
レッドウイン ２―１ フレームズ
グズ
カナックス ６―５ アイランダー
ズ
ゴールデンナ ５―１ ワイルド
イツ
（時事）
ＮＨＬ試合結果（９日）
2023年02月10日15時24分
ライトニング ５―０ アバランチ
フライヤーズ ２―１ オイラーズ
パンサーズ ４―１ シャークス
デビルズ ３―１ クラーケン
レッドウイン ２―１ フレームズ
グズ
カナックス ６―５ アイランダー
ズ
ゴールデンナ ５―１ ワイルド
イツ
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