１３８円高の２万７７２２円９２銭 １０日午前の平均株価
2023年02月10日11時40分
１０日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万７７２２円９２銭と前日終値比１３８円５７銭高で終わった。出来高は概算で７億６１００万株。
１３８円高の２万７７２２円９２銭 １０日午前の平均株価
2023年02月10日11時40分
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