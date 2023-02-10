スマホＯＳ規制検討へ 松野官房長官「競争上の懸念」
2023年02月10日11時27分
松野博一官房長官は１０日の記者会見で、米グーグルと米アップルの２社寡占状態となっているスマートフォン基本ソフト（ＯＳ）の国内市場に関し、「ルール設定などを通じた影響力を背景としたさまざまな競争上の懸念も指摘されている」と述べた。その上で、現状を問題視し、規制のための法整備を提言した９日の公正取引委員会報告書に触れ、「調査結果も踏まえ、さらに検討を深めていきたい」と説明した。
スマホＯＳ規制検討へ 松野官房長官「競争上の懸念」
2023年02月10日11時27分
松野博一官房長官は１０日の記者会見で、米グーグルと米アップルの２社寡占状態となっているスマートフォン基本ソフト（ＯＳ）の国内市場に関し、「ルール設定などを通じた影響力を背景としたさまざまな競争上の懸念も指摘されている」と述べた。その上で、現状を問題視し、規制のための法整備を提言した９日の公正取引委員会報告書に触れ、「調査結果も踏まえ、さらに検討を深めていきたい」と説明した。
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