東京都に大雪警報 気象庁
2023年02月10日10時51分
気象庁は１０日、東京都の島しょ部以外の全域に大雪警報を発表した。
東京都に大雪警報 気象庁
2023年02月10日10時51分
気象庁は１０日、東京都の島しょ部以外の全域に大雪警報を発表した。
こんな記事も
社会用語
社会
日本国内でも支援広がる ＮＧＯや友好自治体―トルコ地震(02/10 13:30)
日本隊の捜索に期待 「感謝の気持ちでいっぱい」―トルコ地震(02/10 13:30)
東京や埼玉に大雪警報 関東甲信など交通障害警戒―首都高一部通行止め(02/10 12:41)
小沼勝さん死去 映画監督(02/10 12:17)
マスク緩和、３月１３日にも 屋内外問わず、卒業式も不要に―政府(02/10 12:08)
登録確認、年金受給者対象に マイナひも付けの公金受取口座―政府(02/10 11:45)
スピード違反、デザイナーに有罪 一般道で８８キロ速度超過―山形地裁(02/10 11:17)
原発の「最大限活用」決定 脱炭素へ１５０兆円投資―ＧＸ基本方針(02/10 11:13)
善光寺をウクライナカラーに 長野市〔地域〕(02/10 10:57)
東京都に大雪警報 気象庁(02/10 10:51)
地震で被災の漱石旧居が再開 熊本市〔地域〕(02/10 10:24)
ギタリスト田川さん、市長を表敬 山口県下関市〔地域〕(02/10 10:24)
運転手体験ができるバス 岡山〔地域〕(02/10 10:22)
加藤厚労相、「資格確認書」有料化に否定的 マイナ保険証代用で(02/10 10:21)
千葉で鳥インフル ５６００羽殺処分へ(02/10 09:38)
７５歳保険料引き上げ 関連法改正案を決定―政府(02/10 08:38)
前日も別事件の容疑者乗る 逃走車両、強殺と関連か―狛江９０歳女性死亡・警視庁(02/10 07:10)
鍵握る、携帯電話 指示役特定は不可欠―全国強盗との関連捜査・警察当局(02/10 07:06)
「一旗揚げる」とフィリピンに ススキノの客引きで接点か―逮捕の渡辺、今村両容疑者(02/10 07:05)
「割り付け表」入札１年前から 電通作成、元次長が意向確認―東京地検押収・五輪談合(02/10 07:05)
意中の企業に随意契約検討 組織委元次長と電通側―五輪談合４００億円に(02/10 05:42)
ドローンで空中に映像 レーザー光で鮮明に―大阪大(02/09 20:31)
コロナ報告、５月から移行へ インフルの「定点把握」導入―厚労省(02/09 20:07)
国内感染、新たに３万２７９７人 前週比１万２６００人減―新型コロナ(02/09 19:59)
エアガン虐待、父に懲役１６年 １歳児衰弱死―福岡地裁(02/09 19:50)
三井住友建設社員３人を書類送検 新名神工事で業過致死容疑―大阪府警(02/09 19:29)
マスクなしに理解 卒業式、感染対策前提に―東京都(02/09 19:11)
両陛下、フィリピン大統領夫妻と会見(02/09 19:09)
日本食品化工元社員を逮捕 横領容疑、３億円被害か―静岡県警(02/09 19:06)
大雪による交通障害に注意を １０日の関東甲信など―気象庁・国交省(02/09 18:53)