首相動静（２月１０日）
2023年02月10日09時57分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前８時１３分、公邸発。同１５分、官邸着。
午前８時２２分から同３０分まで、閣議。
午前８時４６分、官邸発。
午前９時２８分、埼玉県戸田市の市立戸田東小学校着。デジタル端末を活用した授業を視察。永岡桂子文部科学相同行。
首相動静（２月１０日）
2023年02月10日09時57分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前８時１３分、公邸発。同１５分、官邸着。
午前８時２２分から同３０分まで、閣議。
午前８時４６分、官邸発。
午前９時２８分、埼玉県戸田市の市立戸田東小学校着。デジタル端末を活用した授業を視察。永岡桂子文部科学相同行。
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