【共通ニュース】

◆日比、安保強化で一致 中国念頭 災害訓練を円滑化 首脳会談

◆アプリ決済開放求める アップル・グーグルに 公取委「独禁法上問題の恐れ」 事前規制へ「法整備を」

◆訪日客消費「２０万円に」 ２０２５年目標 国の観光計画素案

◆戦闘機開発 英に「本社」 日英伊企業、ＪＶ組織へ 空自Ｆ２後継機 「日本主導」後退も

◆日銀総裁後任人事 政府、１４日に提示へ

◆コロナ、５月から定点調査 「５類」移行で全数把握終了 流行の早期察知 課題に

◆北朝鮮、新型ＩＣＢＭ公開 奇襲可能な固体燃料型か 「最大の核攻撃能力」誇示

◆「中国気球５大陸に」 米国務長官 数十か国に情報提供

◆比から４人送還完了 窃盗容疑 「ボス」ら２人逮捕

【日経】

◆ＥＶ電池から希少金属回収 三菱マテリアル、年４万台分(1)

◆トヨタ純利益１８％減 ４～１２月期 １．８兆円、原材料高で(1)

◆防衛版「ふるさと納税」浮上 安保分野へ寄付制度創設案 自民、増税以外の財源に(4)

◆ゼレンスキー氏 支援拡大へ奔走 仏訪問 兵器供与焦点に ＥＵ首脳会議 対ロ制裁を協議(11)

◆物言う株主にディズニー「防戦」 ７０００人削減、今年復配方針 経営参画の圧力かわす(13)

◆「ＤＸで成果」５８％ 日本企業、米に遅れ ＩＰＡ調査(15)（続）