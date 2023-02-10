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１０日の朝刊（都内最終版）☆２

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１０日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年02月10日07時12分

【共通ニュース】
◆日比、安保強化で一致　中国念頭　災害訓練を円滑化　首脳会談
◆アプリ決済開放求める　アップル・グーグルに　公取委「独禁法上問題の恐れ」　事前規制へ「法整備を」
◆訪日客消費「２０万円に」　２０２５年目標　国の観光計画素案
◆戦闘機開発　英に「本社」　日英伊企業、ＪＶ組織へ　空自Ｆ２後継機　「日本主導」後退も
◆日銀総裁後任人事　政府、１４日に提示へ
◆コロナ、５月から定点調査　「５類」移行で全数把握終了　流行の早期察知　課題に
◆北朝鮮、新型ＩＣＢＭ公開　奇襲可能な固体燃料型か　「最大の核攻撃能力」誇示
◆「中国気球５大陸に」　米国務長官　数十か国に情報提供
◆比から４人送還完了　窃盗容疑　「ボス」ら２人逮捕
【日経】
◆ＥＶ電池から希少金属回収　三菱マテリアル、年４万台分(1)
◆トヨタ純利益１８％減　４～１２月期　１．８兆円、原材料高で(1)
◆防衛版「ふるさと納税」浮上　安保分野へ寄付制度創設案　自民、増税以外の財源に(4)
◆ゼレンスキー氏　支援拡大へ奔走　仏訪問　兵器供与焦点に　ＥＵ首脳会議　対ロ制裁を協議(11)
◆物言う株主にディズニー「防戦」　７０００人削減、今年復配方針　経営参画の圧力かわす(13)
◆「ＤＸで成果」５８％　日本企業、米に遅れ　ＩＰＡ調査(15)（続）

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