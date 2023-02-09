韓国女優ら、トルコ・シリアの地震被害に相次ぎ寄付
女優シン・ミナは、強震の被害を受けたトルコやシリアの復旧のために５０００万ウォン（約５２０万円）を寄付した。
シン・ミナの所属事務所ＡＭエンターテインメント関係者は「シン・ミナが突然の大きな地震で基… 全文表示（2023/02/09-11:31）
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