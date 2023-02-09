岸田首相、移送実現に謝意 日フィリピン首脳会談で―全国連続強盗
2023年02月09日22時27分
全国で相次ぐ強盗事件を巡り、岸田文雄首相は９日、フィリピンのマルコス大統領との会談で、同国の入国管理局施設に収容されていた日本人容疑者４人の日本への移送実現に謝意を伝えた。政府関係者が明らかにした。首相は引き続き事件解決に向けた協力を要請した。
岸田首相、移送実現に謝意 日フィリピン首脳会談で―全国連続強…
2023年02月09日22時27分
全国で相次ぐ強盗事件を巡り、岸田文雄首相は９日、フィリピンのマルコス大統領との会談で、同国の入国管理局施設に収容されていた日本人容疑者４人の日本への移送実現に謝意を伝えた。政府関係者が明らかにした。首相は引き続き事件解決に向けた協力を要請した。
こんな記事も
政治用語
政治
岸田首相、移送実現に謝意 日フィリピン首脳会談で―全国連続強盗(02/09 22:27)
スマホＯＳ、２社寡占を問題視 自社アプリ優遇防止へ法整備提言―公取委(02/09 21:48)
首相動静（２月９日）(02/09 20:52)
自民修正模索、立民はけん制 ＬＧＢＴ法案、「差別」文言が焦点(02/09 20:46)
日フィリピン首脳、安保・経済で関係強化 対中国念頭、マルコス氏初来日(02/09 20:38)
自公、国民と政策協議入り合意 賃上げ・子育て、予算賛成狙う(02/09 19:44)
立・共は「先祖返り」 自民幹事長、憲法審対応を批判(02/09 18:29)
南西シフト、沖縄の安全に寄与 松野官房長官が理解求める(02/09 17:57)
志位委員長、党員除名は「適切」 共産(02/09 17:52)
８７歳現職が６選出馬表明 現職市区長で最高齢―東京都北区(02/09 17:01)
公明幹部「憲法は同性婚排除せず」(02/09 15:44)
沖縄・与那国にシェルターを 町議会が政府へ要望(02/09 15:35)
ガーシー氏処分、１０日審査開始 参院懲罰委(02/09 15:00)
万博「日本館」デザイン決定 聖火台の佐藤オオキ氏監修(02/09 14:29)
衆院予算委、１６日に中央公聴会(02/09 12:06)
九州西方でも気球確認 昨年１月、中国との関連分析(02/09 12:02)
高市氏「同性婚、難しい問題」 ＬＧＢＴ法案、慎重検討を―衆院予算委(02/09 11:01)
残された課題で協力確認 新型コロナ巡る外相会合―米(02/09 08:11)
ＬＧＢＴ・別姓で岸田首相「板挟み」 立民攻勢、自民保守系に配慮(02/09 07:10)
中国偵察気球、日本も標的 米、同盟国と情報共有―報道(02/09 07:05)
首相動静（２月８日）(02/08 23:23)
日本、１３億円拠出 ユネスコのウクライナ対策(02/08 23:23)
麻生、茂木氏と会食 岸田首相(02/08 22:45)
自公国、９日に幹事長会談 少子化対策、賃上げで(02/08 21:20)
学童保育に保育所・幼稚園活用 子ども居場所づくりで提言―厚労省専門委(02/08 21:03)
「首相は人のふんどし使うな」 野田氏、酒豪同士で意気投合も(02/08 20:58)
ＬＧＢＴ法案、サミット前成立を 超党派議連(02/08 19:55)
１３日に日米韓次官協議 ２国間で元徴用工問題も(02/08 19:22)
林外相、トルコに支援伝達(02/08 19:17)
日本人の月面着陸「検討」 ＮＡＳＡ長官、自民政調会長に(02/08 19:17)