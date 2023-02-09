【ロンドン時事】９日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、次期日銀総裁人事に関する思惑が交錯する中、１ドル＝１３０円台後半で小動きとなった。正午現在は１３０円８５～９５銭と、前日午後４時比５５銭の円高・ドル安。