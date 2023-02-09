鹿児島銀行は９日、４月１日から正規行員約２２００人を対象に５％以上の賃金引き上げを目指す方針を発表した。連合が５パーセント程度の賃上げ方針を表明したが、地方銀行が呼応したのは異例。基本給を底上げするベースアップ（ベア）と定期昇給などを組み合わせる形で、今後の労使交渉で具体的な引き上げ幅を詰める。