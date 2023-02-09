日銀総裁人事案、１４日提示 黒田氏後任―政府調整
2023年02月09日21時46分
政府は９日、日銀の黒田東彦総裁の後任人事案を１４日に国会へ提示する方向で調整に入った。衆参両院の議院運営委員会の理事会に提示する。黒田氏は４月８日に任期満了となる。
日銀総裁人事案、１４日提示 黒田氏後任―政府調整
2023年02月09日21時46分
政府は９日、日銀の黒田東彦総裁の後任人事案を１４日に国会へ提示する方向で調整に入った。衆参両院の議院運営委員会の理事会に提示する。黒田氏は４月８日に任期満了となる。
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