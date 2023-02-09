近畿日本ツーリストを傘下に持つＫＮＴ―ＣＴホールディングスは９日、２０２３年３月期連結業績予想について、純利益を８０億円（従来予想４０億円）に上方修正したと発表した。新型コロナウイルス禍から旅行需要が回復する中、事業構造改革による販管費圧縮などが利益拡大に貢献し、通期の過去最高益を更新する。