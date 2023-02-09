西武ＨＤ社長に西山氏 みずほ出身、後藤氏は会長
2023年02月09日18時43分
西武ホールディングス（ＨＤ）は９日、西山隆一郎常務（５８）が４月１日付で社長に昇格する人事を発表した。前身の西武鉄道時代から約１８年にわたってグループを率いてきた後藤高志社長（７３）は、代表権のある会長に就く。両氏はともに旧第一勧業銀行（現みずほフィナンシャルグループ）出身。コロナ禍で落ち込んだ鉄道、ホテル事業などの立て直しと成長路線への回帰へ、二人三脚で経営のかじを取る。
西武ＨＤ社長に西山氏 みずほ出身、後藤氏は会長
2023年02月09日18時43分
西武ホールディングス（ＨＤ）は９日、西山隆一郎常務（５８）が４月１日付で社長に昇格する人事を発表した。前身の西武鉄道時代から約１８年にわたってグループを率いてきた後藤高志社長（７３）は、代表権のある会長に就く。両氏はともに旧第一勧業銀行（現みずほフィナンシャルグループ）出身。コロナ禍で落ち込んだ鉄道、ホテル事業などの立て直しと成長路線への回帰へ、二人三脚で経営のかじを取る。
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