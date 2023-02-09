今井 泰弘氏（いまい・やすひろ＝今井絵理子自民党参院議員の父）７日死去、７９歳。大分県出身。自宅は那覇市小禄。葬儀は１２日午後２時３０分から沖縄県豊見城市名嘉地４１１の１の富士会館小禄ホールで。喪主は妻信子（のぶこ）さん。