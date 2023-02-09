東京都は９日、新たに２１７３人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の木曜日と比べ約１３００人減少した。



<新型コロナウイルス、東京都の状況

新たに確認された死者は１５人。都基準による重症者は前日比２人減の３０人だった。