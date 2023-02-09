東京、新たに２１７３人感染 前週比１３００人減―新型コロナ
2023年02月09日17時13分
東京都は９日、新たに２１７３人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の木曜日と比べ約１３００人減少した。
新たに確認された死者は１５人。都基準による重症者は前日比２人減の３０人だった。
東京、新たに２１７３人感染 前週比１３００人減―新型コロナ
2023年02月09日17時13分
東京都は９日、新たに２１７３人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の木曜日と比べ約１３００人減少した。
新たに確認された死者は１５人。都基準による重症者は前日比２人減の３０人だった。
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