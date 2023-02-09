ＮＴＴ、単身赴任１割減 「原則テレワーク」導入で
2023年02月09日17時07分
ＮＴＴは９日、自宅などでのテレワークを基本とし、居住地を自由に選べる「リモートスタンダード制度」により、国内グループ全体で単身赴任の社員が約１割減少したと発表した。ＮＴＴは転勤や単身赴任が不要な働き方を目指しており、２０２２年７月の制度開始から半年余りで一定の効果が出た形だ。
ＮＴＴ、単身赴任１割減 「原則テレワーク」導入で
2023年02月09日17時07分
ＮＴＴは９日、自宅などでのテレワークを基本とし、居住地を自由に選べる「リモートスタンダード制度」により、国内グループ全体で単身赴任の社員が約１割減少したと発表した。ＮＴＴは転勤や単身赴任が不要な働き方を目指しており、２０２２年７月の制度開始から半年余りで一定の効果が出た形だ。
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