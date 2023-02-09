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立・共は「先祖返り」　自民幹事長、憲法審対応を批判

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立・共は「先祖返り」　自民幹事長、憲法審対応を批判

2023年02月09日15時00分

　自民党の幹事長は９日の茂木派会合で、８日に予定されていた衆院憲法審査会の幹事懇談会を欠席した立憲民主、共産両党について「先祖返りで、審議拒否の姿勢が明確になってきている」と批判した。憲法審の定例日開催を主張する日本維新の会や国民民主党と連携して討議促進を図る考えも示した。８日は幹事懇開催が見送られた。
　立民は予算案審議中の憲法審開催に否定的。これに関し、公明党の中央幹事会長は９日の記者会見で、「憲法審は予算委員会をしている間は開かないのが慣例というのは全く当たらない」と指摘した。

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