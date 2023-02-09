１２６円安の２万７４７９円８６銭 ９日午前の平均株価
2023年02月09日11時41分
９日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万７４７９円８６銭と前日終値比１２６円６０銭安で終わった。出来高は概算で４億８４００万株。
１２６円安の２万７４７９円８６銭 ９日午前の平均株価
2023年02月09日11時41分
９日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万７４７９円８６銭と前日終値比１２６円６０銭安で終わった。出来高は概算で４億８４００万株。
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