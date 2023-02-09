臓器移植を無許可であっせんしたとして、警視庁生活環境課は９日までに、臓器移植法違反（無許可あっせん）の疑いで、ＮＰＯ法人「難病患者支援の会」の理事菊池仁達容疑者（６２）を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。臓器移植の無許可あっせんの摘発は全国初。