臓器移植を無許可あっせん疑い ＮＰＯ法人理事を逮捕―警視庁
2023年02月09日08時35分
臓器移植を無許可であっせんしたとして、警視庁生活環境課は９日までに、臓器移植法違反（無許可あっせん）の疑いで、ＮＰＯ法人「難病患者支援の会」の理事菊池仁達容疑者（６２）を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。臓器移植の無許可あっせんの摘発は全国初。
臓器移植を無許可あっせん疑い ＮＰＯ法人理事を逮捕―警視庁
2023年02月09日08時35分
臓器移植を無許可であっせんしたとして、警視庁生活環境課は９日までに、臓器移植法違反（無許可あっせん）の疑いで、ＮＰＯ法人「難病患者支援の会」の理事菊池仁達容疑者（６２）を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。臓器移植の無許可あっせんの摘発は全国初。
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