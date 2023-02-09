【ニューヨーク時事】米娯楽・メディア大手ウォルト・ディズニーは８日、世界の全従業員の約３％に当たる７０００人規模の人員を削減すると発表した。動画配信サービス事業の採算が競争激化によって悪化しているため。人員整理などを通じて５５億ドル（約７２００億円）のコストを圧縮する。