米ディズニー、７０００人削減 動画サービス採算悪化で
2023年02月09日08時30分
【ニューヨーク時事】米娯楽・メディア大手ウォルト・ディズニーは８日、世界の全従業員の約３％に当たる７０００人規模の人員を削減すると発表した。動画配信サービス事業の採算が競争激化によって悪化しているため。人員整理などを通じて５５億ドル（約７２００億円）のコストを圧縮する。
米ディズニー、７０００人削減 動画サービス採算悪化で
2023年02月09日08時30分
【ニューヨーク時事】米娯楽・メディア大手ウォルト・ディズニーは８日、世界の全従業員の約３％に当たる７０００人規模の人員を削減すると発表した。動画配信サービス事業の採算が競争激化によって悪化しているため。人員整理などを通じて５５億ドル（約７２００億円）のコストを圧縮する。
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ウォール・ストリート・ジャーナル