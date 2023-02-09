【ニューヨーク時事】８日のニューヨーク外国為替市場では、前日のパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の発言を受けて進んだ円買い・ドル売りの流れが一巡し、円相場は１ドル＝１３１円台半ばに下落した。午後５時現在は１３１円４０～５０銭と、前日同時刻比３６銭の円安・ドル高。