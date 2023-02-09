【１面トップ】

〔朝日〕五輪組織委元次長逮捕 談合 電通元幹部も 「一緒に受注調整」認める 独禁法違反容疑

〔毎日〕組織委元次長ら４人逮捕 五輪談合 電通側と主導か 独禁法違反容疑

〔読売〕臓器あっせん逮捕 ＮＰＯ理事長無許可容疑 ベラルーシで移植仲介 警視庁

〔日経〕「デジタル赤字」４．７兆円 昨年国際収支 ５年で１．９倍 産業育成に遅れ

〔産経〕狛江強殺 実行犯あすにも逮捕 ３人特定、初の摘発 広域強盗 残る２人きょう逮捕

〔東京〕原発６０年超「安全側への改変と言えず」 規制委で異例反対 正式決定を先送り 地質専門家・石渡氏▽５人の委員で１人「この案に反対します」

【共通ニュース】

◆トルコ・シリア死者１．１万人

◆米大統領 中国に対抗強調 一 般 教 書 演 説 「主権侵害に行動」

◆ＬＧＢＴ法案「自民で準備」 首相提出前向き 党内なお反発

◆ゼレンスキー氏訪英 首脳会談 対露圧力狙う

◆マイナ未取得者 保険証代わり「資格確認書」 一本化後 政府方針

◆卒業式マスクなし容認 「一生に一度の気持ち理解」 専門家有志らが見解

◆経常黒字下げ幅最大 ２２年国際収支 前年比４７％減

◆北が軍事パレード開催 韓国報道 人民軍創建７５周年（続）