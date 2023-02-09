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９日の朝刊（都内最終版）☆１

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９日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年02月09日07時29分

【１面トップ】
〔朝日〕五輪組織委元次長逮捕　談合　電通元幹部も　「一緒に受注調整」認める　独禁法違反容疑
〔毎日〕組織委元次長ら４人逮捕　五輪談合　電通側と主導か　独禁法違反容疑
〔読売〕臓器あっせん逮捕　ＮＰＯ理事長無許可容疑　ベラルーシで移植仲介　警視庁
〔日経〕「デジタル赤字」４．７兆円　昨年国際収支　５年で１．９倍　産業育成に遅れ
〔産経〕狛江強殺　実行犯あすにも逮捕　３人特定、初の摘発　広域強盗　残る２人きょう逮捕
〔東京〕原発６０年超「安全側への改変と言えず」　規制委で異例反対　正式決定を先送り　地質専門家・石渡氏▽５人の委員で１人「この案に反対します」
【共通ニュース】
◆トルコ・シリア死者１．１万人
◆米大統領　中国に対抗強調　　「主権侵害に行動」
◆ＬＧＢＴ法案「自民で準備」　首相提出前向き　党内なお反発
◆ゼレンスキー氏訪英　首脳会談　対露圧力狙う
◆マイナ未取得者　保険証代わり「資格確認書」　一本化後　政府方針
◆卒業式マスクなし容認　「一生に一度の気持ち理解」　専門家有志らが見解
◆経常黒字下げ幅最大　２２年国際収支　前年比４７％減
◆北が軍事パレード開催　韓国報道　人民軍創建７５周年（続）

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