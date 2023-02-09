ＮＹ株、反落
2023年02月09日00時40分
【ニューヨーク時事】８日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利上げ長期化に警戒感が広がる中、反落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比９０．１９ドル安の３万４０６６．５０ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は５５．４８ポイント安の１万２０５８．３１。
ＮＹ株、反落
2023年02月09日00時40分
【ニューヨーク時事】８日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利上げ長期化に警戒感が広がる中、反落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比９０．１９ドル安の３万４０６６．５０ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は５５．４８ポイント安の１万２０５８．３１。
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