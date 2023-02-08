北海道で震度３
2023年02月08日21時49分
８日午後９時３０分ごろ、北海道留萌地方中北部を震源とする地震があり、天塩町で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約２０キロ、地震の規模（マグニチュード）は３．６と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝北海道天塩町
震度２＝北海道幌延町。
北海道で震度３
2023年02月08日21時49分
８日午後９時３０分ごろ、北海道留萌地方中北部を震源とする地震があり、天塩町で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約２０キロ、地震の規模（マグニチュード）は３．６と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝北海道天塩町
震度２＝北海道幌延町。
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