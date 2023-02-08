ＡＧＣの平井良典社長は８日の決算記者会見で、２０２３年春闘への対応について「賃上げを昨年同様に考えていきたい」と述べ、２２年と同様に定期昇給、ベースアップ（ベア）を含め組合員平均６％程度の賃上げを実施する意向を示した。同社は昨年夏、１４年ぶりとなるベアを実施した。