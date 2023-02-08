日本商工会議所の小林健会頭と連合の芳野友子会長は８日、東京都内で２０２３年春闘を巡って会談し、中小企業の賃上げを実現するために労使それぞれの立場から価格転嫁を呼び掛けることを確認した。物価高で中小企業の収益が圧迫されており、賃上げの原資を確保するには仕入れコストを販売価格に転嫁することが必要だとの意見で一致した。