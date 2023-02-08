殺人罪で元交際相手起訴 博多駅前女性刺殺―福岡地検
2023年02月08日19時01分
福岡市博多区のＪＲ博多駅近くの路上で、会社員川野美樹さん＝当時（３８）＝が刺殺された事件で、福岡地検は８日、元交際相手で飲食店従業員寺内進容疑者（３１）を殺人と銃刀法違反の罪で起訴した。地検は認否を明らかにしていない。
起訴状によると、寺内容疑者は１月１６日夕、博多駅前の路上で、川野さんの胸などを所持していた刃物で複数回刺して失血死させたとされる。
殺人罪で元交際相手起訴 博多駅前女性刺殺―福岡地検
2023年02月08日19時01分
福岡市博多区のＪＲ博多駅近くの路上で、会社員川野美樹さん＝当時（３８）＝が刺殺された事件で、福岡地検は８日、元交際相手で飲食店従業員寺内進容疑者（３１）を殺人と銃刀法違反の罪で起訴した。地検は認否を明らかにしていない。
起訴状によると、寺内容疑者は１月１６日夕、博多駅前の路上で、川野さんの胸などを所持していた刃物で複数回刺して失血死させたとされる。
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