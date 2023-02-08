時事ドットコムニュース

>

社会

>

殺人罪で元交際相手起訴　博多駅前女性刺殺―福岡地検

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

殺人罪で元交際相手起訴　博多駅前女性刺殺―福岡地検

2023年02月08日19時01分

ＪＲ博多駅近くで女性が刺殺された事件で、現場に供えられた花＝１月１８日、福岡市博多区

ＪＲ博多駅近くで女性が刺殺された事件で、現場に供えられた花＝１月１８日、福岡市博多区

　福岡市博多区のＪＲ博多駅近くの路上で、会社員川野美樹さん＝当時（３８）＝が刺殺された事件で、福岡地検は８日、元交際相手で飲食店従業員寺内進容疑者（３１）を殺人と銃刀法違反の罪で起訴した。地検は認否を明らかにしていない。

所持刃物、傷口と一致　博多駅前女性刺殺―福岡県警

　起訴状によると、寺内容疑者は１月１６日夕、博多駅前の路上で、川野さんの胸などを所持していた刃物で複数回刺して失血死させたとされる。

関連記事

こんな記事も

社会用語

社会

もっと見る
時事通信主催『地域ブランディングセミナー』

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
2月の特集は「『移民』の深層」。
日本内外の移民・外国人労働者問題について考察する。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ