出産・就学でも経済支援を 自民が少子化対策議論
2023年02月08日18時49分
自民党は８日、「こども・若者輝く未来実現会議」（座長・木原稔衆院議員）の会合を党本部で開いた。政府が少子化対策の柱の一つに掲げる「児童手当を中心とした経済的支援の強化」について意見交換。出席者からは「結婚や出産、就学などライフサイクルに応じた切れ目のない支援も検討してほしい」などの意見が出された。
出産・就学でも経済支援を 自民が少子化対策議論
2023年02月08日18時49分
自民党は８日、「こども・若者輝く未来実現会議」（座長・木原稔衆院議員）の会合を党本部で開いた。政府が少子化対策の柱の一つに掲げる「児童手当を中心とした経済的支援の強化」について意見交換。出席者からは「結婚や出産、就学などライフサイクルに応じた切れ目のない支援も検討してほしい」などの意見が出された。
こんな記事も
政治用語
政治
学童保育に保育所・幼稚園活用 子ども居場所づくりで提言―厚労省専門委(02/08 20:32)
「首相は人のふんどし使うな」 野田氏、酒豪同士で意気投合も(02/08 20:31)
ＬＧＢＴ法案、サミット前成立を 超党派議連(02/08 19:55)
麻生、茂木氏と会食 岸田首相(02/08 19:40)
１３日に日米韓次官協議 ２国間で元徴用工問題も(02/08 19:22)
林外相、トルコに支援伝達(02/08 19:17)
日本人の月面着陸「検討」 ＮＡＳＡ長官、自民政調会長に(02/08 19:17)
谷口、北野両氏が出馬表明 対維新へ構図固まる―大阪知事・市長ダブル選(02/08 19:15)
森田実氏死去、９０歳 平和主義貫いた政治評論家(02/08 19:10)
出産・就学でも経済支援を 自民が少子化対策議論(02/08 18:49)
岸田首相、ＬＧＢＴ法案に前向き 立民の自公批判に反論―衆院予算委(02/08 18:41)
参院、ガーシー氏処分検討へ 懲罰委に付託、「欠席」は初(02/08 18:33)
バラをイメージしたロゴ発表 横浜花博(02/08 17:51)
「５類」後も病床確保料継続を 知事会、医師会が共同声明―新型コロナ(02/08 17:50)
政府、同性婚「憲法は想定せず」(02/08 17:45)
首相動静（２月８日）(02/08 17:38)
日本の支援に感謝 「物資送付避けて」―駐日トルコ大使(02/08 16:23)
日本の反ロ感情、ソ連時代より強い 「関係悪化の一途」―パノフ元大使(02/08 16:23)
憲法審拒否なら共闘解消も 藤田維新幹事長、立民けん制(02/08 16:18)
ウクライナ和平仲介継続 駐日トルコ大使(02/08 16:11)
参院選改革、専門委が初会合 「１票の格差」是正へ議論(02/08 15:32)
３０年招致「影響避けられぬ」 五輪組織委の元次長逮捕―秋元札幌市長(02/08 15:30)
国民、衆院選に２人擁立(02/08 15:09)
自民、芳野連合会長に党大会出席打診(02/08 14:51)
岸田首相陳謝「差別あってはならず」 ＬＧＢＴ法案に前向き―衆院予算委(02/08 13:26)
ワクチン大規模接種、３月に縮小 予約減少踏まえ(02/08 12:54)
日銀次期総裁、発信力を重視 岸田首相説明、国際連携も配慮―衆院予算委(02/08 12:23)
必要に応じ追加物価対策 松野官房長官(02/08 11:48)
立・維、児童手当の所得制限撤廃で共同提案へ(02/08 11:07)
国会、公取委員長など承認(02/08 10:57)