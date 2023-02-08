東京、新たに２６１２人感染 前週比１４００人減―新型コロナ
2023年02月08日17時23分
東京都は８日、新たに２６１２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の水曜日と比べ１４００人減少した。新たな死者は１３人。都基準による重症者は３２人で、前日から３人減った。
東京、新たに２６１２人感染 前週比１４００人減―新型コロナ
2023年02月08日17時23分
東京都は８日、新たに２６１２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の水曜日と比べ１４００人減少した。新たな死者は１３人。都基準による重症者は３２人で、前日から３人減った。
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