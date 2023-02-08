サッカー・クラブＷ杯第３日（７日、モロッコ・タンジェ）
2023年02月08日15時24分
▽準決勝
アルヒラル ３ ２―１ ２ フラメンゴ
（サウジア １―１ （ブラジル）
ラビア）
（時事）
サッカー・クラブＷ杯第３日（７日、モロッコ・タンジェ）
2023年02月08日15時24分
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