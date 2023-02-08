自民、芳野連合会長に党大会出席打診
2023年02月08日14時51分
自民党は、今月２６日に東京都内で開催する党大会に、連合の芳野友子会長の出席を打診した。関係者が８日、明らかにした。連合内部で対応を検討している。連合会長が党大会に出席すれば、２００５年の笹森清氏以来。
自民、芳野連合会長に党大会出席打診
2023年02月08日14時51分
自民党は、今月２６日に東京都内で開催する党大会に、連合の芳野友子会長の出席を打診した。関係者が８日、明らかにした。連合内部で対応を検討している。連合会長が党大会に出席すれば、２００５年の笹森清氏以来。
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