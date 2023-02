アラブ首長国連邦ドバイ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- ドバイ電気水道局(DEWA)のMD兼CEOのサイード・ムハンマド・アル・タイヤ閣下は、DEWAがマイクロソフトのサポートするChatGPT技術を使用してサービスを充実させることに取り組んでいると発表しました。これにより、DEWAはこの新技術を使用する世界初の公益事業、およびUAE初の政府機関となります。これは、国内と世界でリーダーシップを発揮するDEWAの継続的取り組みの一環です。

DEWA is the first utility in the world to enrich its services with ChatGPT technology (Photo: AETOSWire)