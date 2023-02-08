五輪談合、組織委元次長逮捕「大変遺憾」 小池都知事
2023年02月08日11時45分
東京都の小池百合子知事は８日、東京五輪・パラリンピックのテスト大会を巡る入札談合事件で、大会組織委員会大会運営局の元次長が逮捕されたことについて、「大変遺憾に思う。清算法人に引き続き捜査に全面的に協力するようにと伝えている」と述べた。都庁内で記者団の質問に答えた。
五輪談合、組織委元次長逮捕「大変遺憾」 小池都知事
2023年02月08日11時45分
東京都の小池百合子知事は８日、東京五輪・パラリンピックのテスト大会を巡る入札談合事件で、大会組織委員会大会運営局の元次長が逮捕されたことについて、「大変遺憾に思う。清算法人に引き続き捜査に全面的に協力するようにと伝えている」と述べた。都庁内で記者団の質問に答えた。
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