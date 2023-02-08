立憲民主党と日本維新の会は８日、国対連絡会を開き、児童手当の所得制限を撤廃する法案を今国会に共同提案することで一致した。ＬＧＢＴなど性的少数者に対する理解増進法案についても、早期成立に向け連携していくことを確認した。