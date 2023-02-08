経常黒字半減、１１．４兆円 資源高・円安で減少額最大―２２年
2023年02月08日11時37分
経常黒字半減、１１．４兆円 資源高・円安で減少額最大―２２年
2023年02月08日11時37分
こんな記事も
経済用語
経済
日銀次期総裁、発信力を重視 岸田首相説明、国際連携も配慮―衆院予算委(02/08 12:23)
円相場、１３１円１９～１９銭 ８日正午現在(02/08 12:07)
１４２円安の２万７５４３円３９銭 ８日午前の平均株価(02/08 11:46)
経常黒字半減、１１．４兆円 資源高・円安で減少額最大―２２年(02/08 11:37)
「資格確認書」で保険診療可能に マイナ保険証ない人対象―政府(02/08 11:14)
政府・与党発言に加えることない 総裁打診報道で―雨宮日銀副総裁(02/08 09:43)
円相場、１３１円０５～０６銭 ８日午前９時現在(02/08 09:06)
ついえた「日の丸ジェット」 露呈したノウハウ不足(02/08 07:08)
実質賃金、２年ぶりマイナス 物価高で目減り、家計圧迫(02/08 07:05)
任天堂、ベア１０％ ４月に全従業員対象(02/07 22:49)
トヨタ出身の石井氏、代表取締役に 社外取に高橋尚子さん―スズキ(02/07 19:31)
ソフトバンクＧ、赤字９１００億円 ファンド投資不振続く―４～１２月期(02/07 19:19)
ナガホリ、臨時株主総会開催へ(02/07 19:13)
任天堂、純利益３７００億円に下方修正 スイッチ販売減速―２３年３月期(02/07 19:02)
最低評価「大きな問題」 価格転嫁調査で―日本郵政社長(02/07 18:39)
三菱重工、国産ジェットから撤退発表 凍結２年、事業化めど立たず―官民構想が頓挫(02/07 18:31)
銀行貸し出し、４．７％増 １７カ月連続プラス―１月末(02/07 18:21)
日本電産、給与７％上げ ４月から、業績向上で(02/07 17:54)
日本郵便、不二越最低評価 中小企業との価格交渉―経産省(02/07 17:50)
ダイドーＧＨＤ、トルコ大地震に義援金 １０００万円、復興支援(02/07 17:39)
アサヒ飲料、１２年ぶり緑茶新ブランド 「香味無糖茶」に注力(02/07 17:31)
景気「足踏み」、１年３カ月ぶり下げ 一致指数、４カ月連続悪化―２２年１２月(02/07 17:15)
円相場、１３２円１５～１６銭 ７日午後５時現在(02/07 17:06)
ＪＲ東日本、不動産ファンド事業拡大 ２５年度末までに資産３０００億円(02/07 15:56)
おこしやす「グラングリーン大阪」 大阪駅北の再開発―三菱地所など(02/07 15:48)
ＮＥＣ、生体認証で新生児ワクチン接種管理 ケニアで実証試験、世界初(02/07 15:23)
８円安の２万７６８５円４７銭 ７日の平均株価(02/07 15:09)
円相場、１３２円３５～３９銭 ７日正午現在(02/07 12:06)
６０円高の２万７７５４円３６銭 ７日午前の平均株価(02/07 11:42)
円買い介入、過去最大 １０月２１日、５兆６２０２億円(02/07 11:35)
ビジネスワイヤ
PR TIMES