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８日の朝刊（都内最終版）☆１

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８日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年02月08日07時23分

【１面トップ】
〔朝日〕組織委元次長ら逮捕へ　五輪談合容疑　４人、４００億円規模
〔毎日〕五輪組織委元次長本格捜査へ　談合事件　入札辞退要求か
〔読売〕指示役グループ２人逮捕　「ルフィ」か、窃盗容疑　闇バイト強盗　残る２人もきょう送還
〔日経〕車３００兆円、知財軸に再編　日産・ルノー交渉、共同特許巡り曲折　産業秩序　転換の号砲
〔産経〕広域強盗　指示役２人逮捕　比から送還　捜査本格化　特殊詐欺絡む窃盗容疑
〔東京〕賃上げ　物価高に追い付かず　昨年の実質賃金　０．９％減▽生活実感　公表値より厳しく　社会保険・住宅など高騰反映　１０年で１１．８％減　試算
【共通ニュース】
◆トルコ・シリア地震、死者５１００人　雪や道路損傷で被害拡大
◆ソフトバンクＧ、赤字７８００億円　１０～１２月最終　ＡＩ関連投資に苦戦
◆国産ジェット撤退発表　三菱重　事業成長見込めず
◆任期付き研究者「雇い止め」　継続未定　４割の５０００人　文科省調査
◆卒業式　マスクなし可　政府、具体例提示へ
◆被爆２世　広島も原告敗訴　国賠請求で地裁、遺伝的影響認めず　長崎に続き棄却
◆「最高のテニス人生」　車いすテニス国枝さん引退会見
◆マグロ１８トン未報告　逮捕　容疑２社長　漁協通さず「脇売り」　青森・大間　（続）

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