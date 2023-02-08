【１面トップ】

〔朝日〕組織委元次長ら逮捕へ 五輪談合容疑 ４人、４００億円規模

〔毎日〕五輪組織委元次長本格捜査へ 談合事件 入札辞退要求か

〔読売〕指示役グループ２人逮捕 「ルフィ」か、窃盗容疑 闇バイト強盗 残る２人もきょう送還

〔日経〕車３００兆円、知財軸に再編 日産・ルノー交渉、共同特許巡り曲折 産業秩序 転換の号砲

〔産経〕広域強盗 指示役２人逮捕 比から送還 捜査本格化 特殊詐欺絡む窃盗容疑

〔東京〕賃上げ 物価高に追い付かず 昨年の実質賃金 ０．９％減▽生活実感 公表値より厳しく 社会保険・住宅など高騰反映 １０年で１１．８％減 試算

【共通ニュース】

◆トルコ・シリア地震、死者５１００人 雪や道路損傷で被害拡大

◆ソフトバンクＧ、赤字７８００億円 １０～１２月最終 ＡＩ関連投資に苦戦

◆国産ジェット撤退発表 三菱重 事業成長見込めず

◆任期付き研究者「雇い止め」 継続未定 ４割の５０００人 文科省調査

◆卒業式 マスクなし可 政府、具体例提示へ

◆被爆２世 広島も原告敗訴 国賠請求で地裁、遺伝的影響認めず 長崎に続き棄却

◆「最高のテニス人生」 車いすテニス国枝さん引退会見

◆マグロ１８トン未報告 逮捕 容疑２社長 漁協通さず「脇売り」 青森・大間 （続）