ＮＹダウ、４日ぶり反発 パウエル議長発言後に買い
2023年02月08日06時27分
【ニューヨーク時事】７日のニューヨーク株式相場は、パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の発言後に買いが入り、４営業日ぶりに反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比２６５．６７ドル高の３万４１５６．６９ドル（暫定値）で終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２２６．３４ポイント高の１万２１１３．７９で引けた。
ＮＹダウ、４日ぶり反発 パウエル議長発言後に買い
2023年02月08日06時27分
【ニューヨーク時事】７日のニューヨーク株式相場は、パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の発言後に買いが入り、４営業日ぶりに反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比２６５．６７ドル高の３万４１５６．６９ドル（暫定値）で終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２２６．３４ポイント高の１万２１１３．７９で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル