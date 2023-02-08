【ベルリン時事】ドイツのピストリウス国防相は７日、ウクライナの首都キーウ（キエフ）を訪問し、同国に旧式の独製戦車「レオパルト１」１００両以上が供与される見通しだと発表した。オランダとデンマークと共同で調達する。独政府は既に新型のレオパルト２の引き渡しを決めているが、戦闘の長期化を見据え、さらに兵器支援を強化する。