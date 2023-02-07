ＮＹダウ、続落
2023年02月07日23時48分
【ニューヨーク時事】７日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長の発言を控えた警戒感から続落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１１０．８０ドル安の３万３７８０．２２ドル。
ＮＹダウ、続落
2023年02月07日23時48分
【ニューヨーク時事】７日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長の発言を控えた警戒感から続落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１１０．８０ドル安の３万３７８０．２２ドル。
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ウォール・ストリート・ジャーナル