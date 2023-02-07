【ロンドン時事】７日朝のロンドン外国為替市場では、持ち高調整の円買い・ドル売りが進み、円相場は１ドル＝１３１円台後半に上昇した。午前９時現在は１３１円８５～９５銭と、前日午後４時比９５銭の円高・ドル安。