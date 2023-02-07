日米と次官協議調整 韓国外務省
2023年02月07日18時00分
【ソウル時事】韓国外務省報道官は７日の記者会見で、近く米国で日米韓３カ国の外務次官協議を行う方向で調整していると明らかにした。外務省の森健良事務次官、シャーマン米国務副長官、韓国の趙賢東外務第１次官が出席する見込み。
日米と次官協議調整 韓国外務省
2023年02月07日18時00分
【ソウル時事】韓国外務省報道官は７日の記者会見で、近く米国で日米韓３カ国の外務次官協議を行う方向で調整していると明らかにした。外務省の森健良事務次官、シャーマン米国務副長官、韓国の趙賢東外務第１次官が出席する見込み。
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