東京、新たに３１３１人感染 前週比１７００人減―新型コロナ
2023年02月07日16時54分
東京都は７日、新たに３１３１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の火曜日と比べ約１７００人減った。新たな死者は１１人だった。
東京、新たに３１３１人感染 前週比１７００人減―新…
2023年02月07日16時54分
東京都は７日、新たに３１３１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の火曜日と比べ約１７００人減った。新たな死者は１１人だった。
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