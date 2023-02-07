ソフトバンクＧ、赤字９１００億円 ファンド投資不振続く―４～１２月期
2023年02月07日16時15分
ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）が７日発表した２０２２年４～１２月期連結決算（国際会計基準）は、純損益が９１２５億円の赤字に転落した。前年同期は３９２６億円の黒字だった。世界的な株価低迷を背景に投資先の価値が下落し、新興企業に投資する主力の「ソフトバンク・ビジョン・ファンド」の不振が続いた。
ソフトバンクＧ、赤字９１００億円 ファンド投資不振続く―４～…
2023年02月07日16時15分
ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）が７日発表した２０２２年４～１２月期連結決算（国際会計基準）は、純損益が９１２５億円の赤字に転落した。前年同期は３９２６億円の黒字だった。世界的な株価低迷を背景に投資先の価値が下落し、新興企業に投資する主力の「ソフトバンク・ビジョン・ファンド」の不振が続いた。
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