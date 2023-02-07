トルコで起きた大地震を受け、警視庁は７日、国際緊急援助隊を現地に派遣した。同庁災害対策課の特殊救助隊員ら１４人と救助犬４頭が行方不明者の捜索活動に当たる。



「連帯の時」、行動呼び掛け トルコ・シリア地震で国連総長

小島裕史警視総監は同日の出発式で、「緊密に協力をしながら任務遂行に全力を尽くしていただきたい」と訓示した。

東京消防庁も同日までに職員６人を派遣した。